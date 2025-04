Últimos dias para visitar a exposição Fullgás, que faz apanhado os anos 1980

Esta semana é a última oportunidade para visitar aa exposição Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil, em cartaz até domingo (27/4). Montada no Centro Cultural Banco do Brasil, a exposição tem curadoria de Raphael Fonseca, Amanda Tavares e Tálisson Melo e reúne mais de 300 obras de mais de 200 artistas. No total, são cerca de 400 objetos e obras que retratam a cultura da década de 1980.

Leia também: Por que Billie Eilish não gostava do próprio nome? Descubra

A exposição está dividida em cinco partes e cada uma delas faz referência aos nomes de músicas da década de 1980: Que país é este (1987), Beat acelerado (1985), Diversões eletrônicas (1980), Pássaros na garganta (1982) e O tempo não para (1988). No pavilhão de vidro, obras tridimensionais e vídeos, apresentam um panorama do período para além da pintura. Este espaço exibe a instalação Coluna de cinzas (1987), de Nuno Ramos, e uma instalação com balões do artista paraense Paulo Paes, radicado no Rio de Janeiro. Na recepção central, ao lado da bilheteria, uma banca de jornal com revistas, vinis, livros e gibis publicados no período, com fatos marcantes da época, faz o público entrar no clima da exposição.

Leia também: Tudo sobre o retorno da carreira musical da Jessie J





Serviço

Fullgás- artes visuais e anos 1980 no Brasil.

Visitação até domingo (27/4), no CCBB Brasília. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na bilheteria do CCBB ou pelo site. Classificação indicativa livre.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel