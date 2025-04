Frio, luxo e neve: os destinos de inverno mais procurados pelos famosos

Diversos são os famosos que optam por viajar para destinos onde o frio é mais intenso, especialmente locais cobertos de neve, como os Alpes suíços, Aspen nos Estados Unidos ou Bariloche na Argentina.

Essas regiões não apenas oferecem paisagens deslumbrantes e experiências exclusivas, como também ofertam atividades típicas do inverno, como o esqui, o snowboard e passeios de trenó, que se tornaram atrativos entre celebridades.

Além do lazer, as viagens também são oportunidades de exposição nas redes sociais, visto que cenários nevados reforçam uma imagem de luxo. Assim, o frio, longe de ser um empecilho, se transforma em algo atrativo e que valoriza a experiência das personalidades públicas que viajam.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista dos destinos de inverno queridinhos dos famosos. Confira abaixo:

Deborah Secco

O destino escolhido pela atriz foi a cidade de Aspen, no Colorado, Estados Unidos. Ela viajou na companhia da filha, Maria Flor, de 9 anos, fruto do antigo casamento com Hugo Moura. "Eu e ela… Sendo felizes na neve! Criando memórias", declarou a atriz, nas redes sociais.

Anitta

A ‘Girl from Rio’ costuma viajar para fora do país durante suas férias longe dos palcos. No início deste ano, inclusive, ela posou de biquíni no cenário congelante de Verbier, na Suíça.