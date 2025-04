Andressa Urach revela detalhes sobre relação com ex-marido

Após um conturbado processo de separação que durou dois anos, Andressa Urach e Thiago Lopes finalmente oficializaram o divórcio. A ex-Miss Bumbum anunciou em suas redes sociais que a certidão foi emitida, encerrando de forma legal o relacionamento que deu origem a um dos capítulos mais polêmicos de sua vida pessoal. "Graças a Deus agora a gente é amigo. Paramos com as brigas, com tudo", contou a modelo, revelando que, apesar das turbulências, os dois encontraram um novo caminho baseado no respeito e na amizade.

A declaração veio logo após o reencontro dos dois na comemoração dos três anos de Leon, filho do casal. Em um gesto de reconciliação emocional, Andressa publicou uma foto ao lado do ex-marido e do menino. A imagem, no entanto, foi posteriormente arquivada. Ela explicou que, por trabalhar com conteúdo adulto, acredita ser mais adequado preservar a imagem da criança. "Sou polêmica, então, para preservar a imagem dele, é melhor assim", afirmou.

Essa reaproximação acontece após uma série de idas e vindas. No ano passado, Andressa chegou a confessar que ainda tinha sentimentos por Thiago e demonstrou interesse em reconstruir a relação dentro de um modelo monogâmico. Apesar de também admitir que não estava completamente desapegado, o ex-marido destacou que o maior obstáculo era a carreira da influenciadora no universo adulto. "Ele não aceita meu trabalho com sexo explícito", revelou ela na ocasião.

Agora, com os ânimos aparentemente mais calmos, ambos parecem priorizar o bem-estar do filho. A decisão de manter uma relação amigável, mesmo diante de visões de mundo tão distintas, mostra uma maturidade que muitos fãs não esperavam. O reencontro na festa de aniversário foi simbólico: um possível início de uma convivência mais harmoniosa.

