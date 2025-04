Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (26/4)

AS NECESSIDADES

Data estelar: Marte e Plutão em oposição.

Tu não precisas de força física, tu não precisas de armas, tu não precisas acumular dinheiro, o que tu e todos nós precisamos é estreitar os laços de fraternidade em que verdadeiramente existimos e que são a verdade de nossa existência, não apenas como humanos senão também na qualidade de interdependência de todos os reinos da natureza.

Cuida da tua saúde para ter força, tuas armas são o conhecimento, cultiva a boa vontade e confiança ao teu respeito e em relação a todas as pessoas com que convivas, e dinheiro terás suficiente se continuas fazendo o que estiver ao teu alcance, nada disso há de ser a preocupação protagonista dos teus dias, senão cuidar para não te deixar enganar pelo sortilégio materialista que, uma vez mais, se movimenta para erradicar deste planeta a Hierarquia Espiritual.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça o que tiver vontade, mas se prepare para pagar o preço, que não é necessariamente caro nem barato, consiste apenas em se movimentar por um cenário em que as pessoas andam mais irritadas do que o normal. Observe.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A impaciência é aceitável, porque anda tudo tão de ponta-cabeça que a alma pretende impor regras de serenidade, mas ao fazer isso, é provável que o tiro saia pela culatra. É um dia para observar de perto os efeitos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em algum momento voarão palavras duras de um lado ao outro e, você sabe por experiência, que isso não ajuda em nada, porém, o movimento parece ter uma força maior do que sua capacidade de contenção ou de adaptação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tomar impulso e se dar o direito de adquirir isso ou aquilo, mesmo não sendo necessário, mas fruto do desejo, não haveria nada de errado nisso, desde que o movimento não ponha sua segurança material em risco.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você tem gente na mira e parece haver margem de manobra para atirar, mas apesar de isso ser feito em busca de alívio, dificilmente seria esse o resultado. Agora não há certo nem errado, há apenas escolhas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Encontre uma maneira saudável de descarregar essa adrenalina toda que circula atualmente através de você, porque mesmo que não possa ser dirigida aos alvos preferenciais, ainda assim é preciso ter algum alívio.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É bastante fácil se enredar nos conflitos que as pessoas armam, porque sua alma tem voz e pretende ser ouvida, mas agora é um momento em que dificilmente alguém ouviria outrem, apenas aconteceria o conflito. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Alguma coisa precisará ser feita, mesmo que de forma desengonçada, porque circula uma intensidade que não seria sábio conter, mas encontrar uma forma de a expressar com o menor ímpeto destrutivo possível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Levantar o tom da voz não é garantia de que as pessoas ouçam você com mais atenção, ao contrário até, porque no nervosismo do timbre da voz se evocam respostas duras do outro lado, e assim começam todas as guerras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A exaustão é compreensível, mas agora não seria a hora certa para tratar dela, ao contrário, é melhor você conviver com essa exaustão, com esse tédio existencial por um tempo, do que tentar resolver.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Defender-se dos ataques é legítimo, mas tendo o cuidado de não se enredar num conflito do qual nenhuma das partes sairia ilesa, quanto menos detendo a razão do seu lado. Há conflitos que é melhor mesmo deixar de lado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Anda todo mundo mais nervoso do que o normal e, por isso, é fácil precipitar comoções que, na prática, seriam desnecessárias. Quando a irritação tomar conta, procure se distanciar da situação e se abster de participar.