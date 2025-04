Novo thriller esportivo, ‘Goat’ ganha primeiro trailer com atmosfera sombria

O primeiro trailer de Goat, thriller produzido pelo vencedor do do Oscar Jordan Peele e dirigido por Justin Tipping, foi divulgado nesta sexta-feira (25/4). O longa narra uma jornada aterrorizante de busca pela fama e o desejo de conquistar a excelência a qualquer custo. A produção tem estreia marcada para 18 de setembro, com distribuição da Universal Pictures.

O filme acompanha um quarterback em ascensão, interpretado por Tyriq Withers, que dedica a vida ao futebol americano. Um dia antes do Combine, o evento anual mais relevante de avaliação e seleção de jogadores ao esporte profissional, o atleta é atacado por um fã desequilibrado e sofre um trauma cerebral, que pode destruir sua carreira promissora.

A prévia mostra Isaiah White, octacampeão e ícone cultural interpretado por Marlon Wayan, que se oferece para treinar Cameron quando tudo parecia perdido. Conforme o treinamento se intensifica, tudo se transforma em algo mais sombrio e confuso. O atleta se vê preso a algo que pode lhe custar mais caro do que imaginava.

No elenco é possível ver Julia Fox, Tim Heidecker e o comediante australiano Jim Jefferies. O filme também proporciona estreias nas telonas: o lutador peso-pesado de MMA Maurice Greene, os fenômenos do hip hop Guapdad 4000 e a indicada ao Grammy Tierra Whack.