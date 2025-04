Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (27/4)

SERÁS ETERNIDADE

Data estelar: Lua Nova em Touro.

Vivendo em função de nossos desejos estamos todos abandonados à nossa própria sorte individual, encerrados na roda incessante de inquietações, buscas, satisfações e frustrações que é própria da vida dos desejos.

Na vida dos desejos somos indivíduos que dependemos de sustentar o equívoco de existirmos como ilhas isoladas num imenso oceano cósmico que, a qualquer momento, nos desintegrará com a inevitável morte.

Há outra vida para a qual estamos aptos a renascer, não porque reprimamos os desejos ou os anulemos, porque esses movimentos são doentios, mas, essa vida maior e mais abundante que está disponível para renascermos nela é a que se nutre e sustenta da necessidade universal de tudo ser interdependente e, enquanto te focares em viver de acordo, nada nem ninguém poderá te destruir, serás eternidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo certo, mas o cenário anda mais incerto do que nunca. Confie no seu taco, mas cuide para não se arriscar demais, porque a incerteza do mundo promove situações que não lhe brindam com apoio e segurança.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tomar iniciativas é preciso, mesmo que sejam atrapalhadas e sem garantia de darem certo. Tomar iniciativas é preciso para que a vida não fique morna, sem sabor, mas adquira a intensidade que sua alma busca e merece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Reserve um tempo para passar a limpo seus projetos e necessidades, mesmo que para fazer isso você tenha de tomar um pouco de distância da vida social, que pode ser divertida, mas que agora só distrairia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de todo mundo saber que juntos somos mais, a afirmação representa muito mais uma carta de intenções do que uma prática consolidada, e assim vão as coisas no mundo, decaindo por falta de solidariedade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O pouco que você fizer hoje será o muito de avanço que será garantido na semana que está prestes a começar. Mesmo que você queira se distrair e descansar, você verá que sua alma quer também produzir algo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Confie nos seus ideais, mesmo que pareçam inalcançáveis, porque, afinal, é para isso que servem os ideias, são impossíveis de encaixar na realidade imediata, mas promovem o entusiasmo de se lançar à aventura da vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os detalhes fazem sempre a maior diferença, e são esses os que, normalmente, são negligenciados. Faça você diferente, preste atenção aos detalhes mesmo isso pareça uma chatice que seria melhor desconsiderar. Isso não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Enquanto houver respeito mutuo, tudo correrá às mil maravilhas, mas essa condição não se sustenta por inércia nem muito menos espontaneamente, porque logo as pessoas priorizam suas vantagens particulares.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que normalmente não chamaria sua atenção, porque sua alma se interessa por grandes voos e não por detalhes, é justamente o que precisaria funcionar direito para você fazer grandes voos com segurança.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Priorize o bem-estar e, também, priorize que as pessoas com que se relacionar hoje compartilhem desse bem-estar. Parece fácil e simples, mas as pessoas, em geral, se incomodam com o bem-estar alheio. Pode?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você puder tirar de cima e se despreocupar, há de ser prioridade neste momento. Como é domingo, o meio ambiente conspira contra o movimento que seria propício você engatar. Cabe a você tomar a decisão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é quando se torna propício encontrar uma via de acesso às pessoas com que você convive, para conversar com elas os mais variados assuntos que a necessidade determina, desde os banais até os mais sérios. Por aí.