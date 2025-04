Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (28/4)

DESEJOS E ASPIRAÇÕES

Data estelar: Lua ainda Nova em Touro.

Um dia, próximos de dominarmos a tecnologia de viajar no tempo, sonharemos com construir um mundo perfeito, capacitados a prever os erros antes de serem cometidos, mas descobriremos que isso não nos trará a salvação, apenas um pouco mais de perdição, agora com equações sofisticadas, porque em nossa ignorância espiritual somos atraídos à escuridão, convencidos de que estamos vendo a luz.

Nos fascina sermos livres e dominadores, porque nos sabemos dominados por forças maiores do que nossa vontade, e mesmo que invistamos recursos fabulosos tentando escapar do labirinto paradoxal da existência, só conseguimos inventar para nós labirintos ainda mais complexos.

Não se trata de dominar nada, mas de nos orientar pela Vida de nossas vidas para que nossos desejos se transformem em aspirações espirituais.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pisar em terreno seguro é sempre mais confortável, porém, se só fizéssemos isso o tempo inteiro, nunca haveria nenhuma aventura nova a nos excitar. Agora você decide o quanto de insegurança pretende suportar a seguir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada está fácil para ninguém, é isso que está acontecendo, e o melhor seria que começássemos a olhar uns aos outros com solidariedade, em vez de continuar nos tratando como se fôssemos estorvos que devem ser extirpados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Que a vida vale a pena, não deveria haver dúvida alguma a respeito, porque as penas são garantidas, já que temos pouca capacidade de realizar nossos sonhos, mas ainda assim o pouco que realizamos é bastante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tomar um pouco de distância do barulho que as pessoas fazem e dos murmúrios que parecem coisas sérias, mas não passam de fofocas, essa é uma necessidade que não será suprida espontaneamente, você terá de a decidir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria ótimo contar com pessoas confiáveis para dividir as responsabilidades e ficar com a alma serena de que tudo iria proceder da melhor maneira possível. Esse é o ideal que sua alma deve perseguir, agora e sempre.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Da ideia à prática, esse é o caminho, não importa quão difícil pareça nem quantos impedimentos as circunstâncias imponham, sua alma precisa insistir em continuar nesse sentido, da ideia à prática. É sempre por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O medo vai e vem, sempre será assim, portanto, não é necessário você ficar conversando com esse sentimento, apenas o observar enquanto está presente e ficar ciente de que, a qualquer momento, passará sem deixar rastros.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Entendimentos e discórdias se misturam nesta parte do caminho, e seria interessante você administrar a situação com sabedoria, sem tentar fazer parecer que não tem nada a ver com isso. Envolva seu coração e mente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para as pessoas se entenderem não é preciso muita coisa, apenas a boa vontade de aceitar que, apesar das diferenças, há pontos em comum que precisam ser desenvolvidos, pelo bem de todas as pessoas envolvidas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer só o que você deseja seria o ideal, mas pela própria experiência você já deveria saber que nem todos os desejos, por mais ardentes que pareçam, conduzem a um lugar de satisfação. Às vezes tudo o contrário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo há de ser pesado e tedioso entre o céu e a terra, a alma precisa se divertir, brincar alegre nos campos infinitos de expressão, como se não houvesse amanhã com que se preocupar. Essa é uma decisão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Vai fazendo tudo que estiver ao alcance para avançar um pouco mais em suas pretensões, porque se ficar dependendo somente do que as circunstâncias ditarem, aí a coisa vai embolar, porque o mundo anda muito confuso.