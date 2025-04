Simaria explica verdadeiro motivo de ainda não ter retomado a carreira musical

Simaria abriu o coração sobre a atual fase da sua vida pessoal, e as expectativas pela retomada das atividades como cantora. Ela, que rompeu as atividades com a irmã, Simone Mendes, com quem formava dupla, em 2022, desde então não retomou.

Em entrevista à revista Marie Claire, a artista admitiu que os fãs ainda pedem muito pelo seu ‘comeback’. "São os mesmos fãs da dupla, ainda é o mesmo público. Todo mundo que vê a Simone brilhando também quer me ver lá, assistir meu show e escutar meu som. Encontro eles na rua e eles me param, perguntam quando volto e dizem que precisam de mim", contou.

Sincera, Siaria confessou que ela mesma sente vontade de retornar, mas não sabe quando ocorrerá. "Quem ama a música, ama! Não tem como expulsar algo assim de você. ‘Quando eu volto?’ é uma pergunta que me faço todo dia. Já estou sentindo saudade, confesso", disse.

Segundo a cantora, sua prioridade atual é a vida dos filhos, Giovanna, de 12 anos, e Pawel, de 8 – frutos do seu antigo casamento com o espanhol Vicente Escrig. "Tenho meus filhos, minha família e questões que eu ainda estou resolvendo. São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows]", pontuou.

