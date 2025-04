Medalha Cassiano Ricardo é concedida ao jornalista Climério Ferreira

Nesta quinta-feira (24), a Câmara Municipal de São José dos Campos concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao jornalista Climério Ferreira. A concessão foi realizada na 21ª sessão, juntamente com a medalha de Mérito Ambiental Chico Mendes e a criação do Dia do Judô Veterano. Ainda, foi feita a leitura de outras 31 propostas.

Leia também: Morre a atriz Lucia Alves, de "O cravo e a rosa", aos 76 anos

Climério de Sousa Ferreira é jornalista, professor, poeta e compositor brasileiro. Natural do Piauí e radicado em Brasília, Climério é membro da Academia Piauiense de Letras. Entre as obras públicas, estão Canto do retiro, Alguns pêsames e Da poesia candanga. Também é autor de mais de 100 composições gravadas por Tim Maia, Milton Nascimento e Dominguinhos.

Leia também: Itamar Viera Junior conversa sobre processo criativo na Caixa Cultural

A medalha Cassiano Ricardo é concedida a instituições ou pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Cassiano foi um importante jornalista, poeta e ensaísta brasileiro. Representou o modernismo e tendências nacionalista, além de fundar o grupo da Bandeira e estar associado com o grupo Verde-Amarelo de Anta.