‘Vale Tudo’: Debora Bloch mostra processo para se transformar em Odete Roitman

A aguardada estreia de Odete Roitman no remake de Vale Tudo está prestes a acontecer, e Débora Bloch, que assume o papel da icônica vilã, compartilhou com os fãs os bastidores de sua intensa rotina de preparação. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz de 61 anos aparece sendo maquiada e penteada por três profissionais da Globo, enquanto estuda o roteiro com concentração. "Acorda, lava, penteia, maquia, lê, decora, escova, fala, hidrata, toma café e trabalha", escreveu ela na legenda, revelando o ritmo acelerado dos bastidores.

O registro rendeu elogios e mensagens de incentivo de colegas e fãs. Manuela Dias, autora da nova versão da novela, brincou nos comentários: "Esqueceu: e brilha!!!". Já Carmo Dalla Vecchia reforçou: "E arrasa também!". A postagem também foi tomada por internautas ansiosos pela chegada da personagem. "Nem acredito que é amanhã o grande dia!!!! Vem com tudo, Débora", escreveu um fã. Outro completou: "Bora, Odete, botar fogo naquele parquinho".

A estreia de Odete Roitman está marcada para o sábado, 26, data especial escolhida pela Globo para coincidir com a celebração dos 60 anos da emissora. A expectativa em torno da personagem é alta, já que Odete é uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira e marcou época na versão original da novela, exibida em 1988, quando foi interpretada por Beatriz Segall.

Na trama, a entrada de Odete promete virar o jogo e movimentar os rumos da história. Com um nome tão forte assumido por uma atriz consagrada como Débora Bloch, o público aguarda uma atuação à altura da personagem que se tornou sinônimo de antagonismo na TV.