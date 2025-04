Gracyanne curte comentário polêmico sobre atual namorada de Belo

Após sua participação no "BBB 25", Gracyanne Barbosa voltou a ser destaque nas redes sociais ao interagir com uma publicação polêmica sobre Rayane Figliuzzi, atual namorada de seu ex-marido, o cantor Belo. A musa fitness curtiu um post que relembrava o passado de Rayane, mencionando sua prisão por estelionato em 2022, quando foi acusada de integrar uma quadrilha especializada em clonagem de cartões de crédito.?

Apesar de afirmar publicamente que não se incomoda com o novo relacionamento de Belo, a atitude de Gracyanne nas redes sociais sugere um possível desconforto. Durante sua participação no reality show, ela mencionou diversas vezes o amor que ainda sente pelo ex-marido e, recentemente, fez uma declaração emocionante em homenagem ao aniversário de 51 anos do cantor. "Foi amor. Foi real. Foi intenso. Foi verdadeiro", escreveu ela em suas redes sociais, desejando-lhe um novo ciclo de luz e proteção.?

Rayane Figliuzzi, por sua vez, oficializou o relacionamento com Belo ao publicar a primeira foto do casal em suas redes sociais, acompanhada da legenda "Te amo" . A influenciadora de 27 anos, que já teve seu nome envolvido em polêmicas judiciais, parece não se abalar com as comparações e críticas, mantendo-se firme ao lado do cantor.?

O triângulo amoroso entre Belo, Gracyanne e Rayane continua a atrair a atenção do público e da mídia. Enquanto o cantor segue com sua nova relação, Gracyanne demonstra que ainda guarda sentimentos pelo ex-marido, alimentando especulações sobre uma possível reconciliação no futuro.

