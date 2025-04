Relembre show que Lady Gaga já fez pelo Brasil

Após mais de uma década longe dos palcos brasileiros, Lady Gaga desembarca no Rio de Janeiro para um aguardado espetáculo na icônica Praia de Copacabana. A apresentação marca não apenas o retorno da estrela pop ao país desde sua estreia em 2012, mas também simboliza uma reconexão com os fãs brasileiros após a ausência sentida em 2017, quando problemas de saúde a impediram de se apresentar no Rock in Rio.

Na ocasião, Gaga precisou cancelar sua performance devido às fortes dores causadas pela fibromialgia, condição clínica que provoca desconforto muscular intenso e generalizado. “Preciso cuidar do meu corpo”, declarou à época, visivelmente abalada pelo cancelamento.

Agora, em plena forma, a cantora promete um espetáculo à altura da expectativa. Seu histórico em solo brasileiro é marcado por momentos emocionantes: na primeira passagem pelo país, em 2012, Gaga foi às lágrimas durante a apresentação no Rio, quando interpretou a balada “Hair” ao lado de três fãs escolhidos da plateia de 40 mil pessoas. “A experiência que eu tive no Rio realmente me transformou”, confessou a artista naquele show, realizado no Parque dos Atletas, sob chuva e comoção.

Em São Paulo, no mesmo ano, a performance no Estádio do Morumbi ficou marcada por um incidente em que foi atingida por um objeto arremessado da plateia. Mesmo assustada, manteve a postura e tranquilizou os fãs: “Estou bem”. A apresentação ainda contou com surpresas no repertório, como as raras “Princess Die” e “The Queen”, atendendo a pedidos do público. “Sou a garota mais sortuda da Terra”, disse, diante dos 50 mil presentes.

Com um repertório repleto de hits – de “Poker Face” a “Born This Way” – e uma estrutura de show digna das maiores produções internacionais, Lady Gaga se prepara para entregar mais uma noite inesquecível, agora tendo como cenário o mar de Copacabana.

Opera pop: o conceito usado para trabalhos de Lady Gaga

No palco do Coachella, Lady Gaga não apenas se apresentou — ela encenou um espetáculo que muitos já consideram um marco na fusão entre música pop e teatro lírico. O show, carregado de teatralidade e dividido em atos, foi amplamente descrito como uma “ópera rock” ou “ópera dark pop”, evidenciando como o conceito clássico de ópera se transformou para dialogar com a estética contemporânea.

Esse mesmo conceito também aparece no novo projeto de Miley Cyrus. A cantora define seu álbum visual Something Beautiful como uma verdadeira “ópera pop”, reforçando a tendência de transformar álbuns musicais em narrativas cinematográficas e completamente cantadas. A primeira parte da obra, batizada de “Ato 1”, já foi apresentada com faixas como “Prelude”, “Something Beautiful” e “End of the World” — todas entrelaçadas sem espaço para diálogos falados, seguindo à risca o formato operístico.

Historicamente, a ópera surgiu na Itália do século XVII, com a obra Dafne de Jacopo Peri, considerada o ponto de partida do gênero. Desde então, a ópera se estabeleceu como uma forma artística que une canto, encenação e música orquestral em uma narrativa contínua. Ao contrário do teatro musical moderno, onde canções se intercalam com falas, a ópera se caracteriza por não conter diálogos falados — toda a comunicação acontece por meio da música.

Lady Gaga e Miley Cyrus, portanto, não estão apenas inovando dentro da música pop — estão resgatando uma tradição erudita e recontextualizando-a para as novas gerações. Seus projetos não apenas encantam os fãs com visual e som, mas também ampliam os horizontes do que pode ser considerado música popular.

Se antes a ópera era restrita a teatros e públicos seletos, agora ela pulsa no centro da cultura pop, embalando multidões em festivais e plataformas de streaming. O clássico e o moderno, enfim, se encontram — e cantam juntos.