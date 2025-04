"Ser de verdade é a melhor opção", afirma o apresentador Wagner Montes Filho

Ser filho de quem é, sem dúvida, teve um impacto significativo na carreira de Wagner Montes Filho, 38 anos. "Não posso jamais negar que ser filho de quem sou me ajudou muito no processo", afirma o primogênito do saudoso Wagner Montes (1954-2019), que, assim como ele, é um apresentador de TV conhecido por sua personalidade forte e carismática. "Tive a honra de aprender com um dos maiores comunicadores desse país, dentro de casa", acrescenta.

Filho também da ex-Miss Brasil Mundo Cátia Pedrosa (1963-2018), Waguinho destaca que a fama, o dinheiro e o poder não mudam ninguém, apenas melhoram quem é bom e pioram quem é ruim. Ele lembra que o pai lhe ensinou que ser de verdade e defender o que se acredita é sempre a melhor opção. "Se for para gostarem de você, vão gostar por quem você realmente é", afirma. Essa lição parece ter sido fundamental em sua carreira, pois ele afirma que jamais vai de encontro com sua consciência para agradar ninguém.

Atualmente, Wagner Montes Filho trabalha na BandtvRio, onde apresenta um programa que aborda temas como polícia e violência. Ele afirma que ama o que faz e defende o que verdadeiramente acredita. "Jamais vou de encontro com minha consciência para agradar ninguém", destaca. Sua paixão pelo trabalho é evidente, e ele parece estar muito à vontade em seu papel de apresentador.

Uma das características mais marcantes de Wagner Montes Filho é sua capacidade de improvisação. Ele revela que 75% do seu trabalho é improvisado. "Acordo todos os dias e busco o máximo de informação possível, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo", pontua. Isso lhe permite abordar temas complexos com naturalidade e propriedade.

Trabalhando com temas delicados, Wagner Montes Filho afirma que já recebeu algumas "gracinhas" de pessoas que não gostaram de suas opiniões, mas não se sente ameaçado. "Quem conhece minha história sabe que nunca fui playboy, fui criado no subúrbio do Rio, ralando desde os 14 anos", destaca. Ele parece ter uma filosofia de vida que o ajuda a lidar com os desafios da profissão: Quer a paz, se prepara para a guerra. Se ela vier, está pronto, se não, está pronto também!", afirma.

Wagner Montes Filho, apresentador de TV (foto: Priscila Nichelli/Divulgação)

Política e vaidade

Além de sua carreira na televisão, Wagner Montes Filho também tem experiência nos bastidores da política — o pai foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). "Trabalhei anos nos bastidores da política e, com isso, acredite, é inevitável se apaixonar", afirma. No entanto, ele reconhece que a política é uma área perigosa e que a credibilidade está abalada devido à corrupção e ao descaso. "Se for para entrar, tem que ser para fazer a diferença de fato", assinala.

Ele acredita que, se cada um fizer a sua parte, a realidade pode mudar, e não descarta a possibilidade de se envolver mais diretamente na política no futuro. "Vamos deixar Deus ser Deus e se for da vontade daqueles que me mantém no ar todos os dias que eu lute por lá também, sou um soldado 24h", avisa.

Quando questionado sobre sua vaidade, Waguinho não hesita em se definir como "extremamente vaidoso". Ele revela que investiu em procedimentos estéticos, como compra de dente, harmonização facial e transplante de barba, além de acompanhamento médico para cuidar do corpo após perder 45kg. "Assim como em todas as áreas da nossa vida, o equilíbrio é tudo", explica, justificando sua vaidade pelo fato de trabalhar com sua imagem e acreditar que isso é necessário para entregar um resultado de qualidade.

Filho de peixe, Wagner Montes Filho também fala como é ser pai de um peixinho. "Procuro ser amigo do meu filho, sem perder a autoridade do papel de um pai", afirma, destacando a importância de ensinar valores como a diferença entre preço e valor ao filho de 12 anos. "O meu papel como pai é fazer com que ele entenda isso o quanto antes para valorizar cada vez mais o que realmente tem valor", finaliza o apresentador, que é irmão do ator Diego Montez, 35, e enteado de Sonia Lima, 65, atriz e ex-jurada do programa Silvio Santos.