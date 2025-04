Sucesso em Vale Tudo, Débora Bloch já protagonizou cenas de nudez no passado

Antes de brilhar no remake de Vale Tudo, onde interpreta Odete Roitman, Débora Bloch já havia deixado sua marca no cinema nacional com um papel intenso e corajoso. Aos 21 anos, a atriz protagonizou o filme Bete Balanço (1984), um dos marcos da produção cinematográfica brasileira dos anos 80.

Na trama, Débora vive Bete, uma jovem sonhadora que abandona sua cidade natal, Governador Valadares, em busca de uma carreira artística no Rio de Janeiro. Ao chegar na cidade grande, se depara com a dura realidade da indústria fonográfica e os desafios da violência urbana. Ainda assim, encontra força no amor por Rodrigo (vivido por Lauro Corona) e no apoio de novos amigos.

O longa retrata o amadurecimento da protagonista de forma crua e realista, o que incluiu cenas de sexo e nudez que marcaram a carreira da atriz.

A entrega de Débora ao papel ajudou a consolidá-la como um dos grandes nomes da sua geração, e Bete Balanço se tornou um clássico que até hoje é lembrado por sua trilha sonora, ousadia e retrato da juventude brasileira da época.