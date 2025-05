Atriz Millena Brandão, de 11 anos, está internada em estado gravíssimo

A atriz e influenciadora mirim Millena Brandão, de 11 anos, foi internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Grajaú, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2/5), Millena deu entrada na unidade na terça-feira (29/4), após ser transferida da UPA Maria Antonieta. Nesta manhã, sofreu uma parada cardiorrespiratória, revertida com manobras de reanimação.

Conhecida por participar como figurante da novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, ela está em uma unidade para pacientes críticos e seu quadro clínico é considerado instável.

De acordo com informações publicadas no Instagram pela mãe da menina, Thays Brandão, os médicos identificaram um tumor no cérebro de Millena. Desde que foi hospitalizada, a atriz já teve outras paradas cardiorrespiratórias. O primeiro diagnóstico havia sido de dengue, mas o quadro se agravou com dores de cabeça intensas, levando ao retorno ao hospital.

"Pessoal não estou conseguindo responder a todos, porém estou vendo todas as mensagens de carinho e apoio e agradeço muito e fico feliz em saber que a Millena é tão querida e amada por todos e em breve ela estará aqui conosco”, disse Thays.

Millena também atua como modelo e soma cerca de 140 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua carreira. Em outubro de 2023, comemorou sua estreia no SBT com a frase: “E o sonho se tornou realidade... Quem acredita sempre alcança”.