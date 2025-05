Família, amigos e fãs se despedem de Nana Caymmi: "Uma mulher fora do tempo"

O sepultamento de Nana Caymmi está marcado para às duas horas da tarde no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. - (crédito: Tiê Leal/Rádio Tupi)

*Por Tiê Leal — Familiares, amigos e fãs da cantora Nana Caymmi se despediram da artista na manhã desta sexta-feira (2), no Theatro Municipal. A carioca, filha de Dorival Caymmi, morreu nesta quinta-feira (1°) aos 84 anos após ficar nove meses internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Ícones da música brasileira como Elba Ramalho e Gilberto Gil, assim como o jornalista Amin Khader estiveram na cerimônia. A cantora falou sobre a personalidade de Nana Caymmi.

“Agora eu abraçando a Estellinha, a filha dela, a gente riu. Porque a Nana era exatamente isso. Um poço de sentimento, um poço de dor e um poço de alegria também. Então, como eu tive a graça de ser próxima, ser amiga dela, dela ir na minha casa muitas vezes, ver o meu filho nascer, me acompanhou, foi para meus shows, me incentivou. Ela tinha uma história comigo bonita, amiga, parceira, incentivadora”, conta Elba Ramalho.

Gilberto Gil, ex-marido de Nana Caymmi, também falou sobre sua relação com a cantora. O romance do casal durou dois anos, entre 1967 e 1969. Eles se separaram quando o cantor foi para o exílio.

“Uma mulher fora do tempo dela”

Danilo, irmão de Nana Caymmi, lamentou a perda da irmã, e destacou a dor da família e a grandiosidade da artista.

“Olha, muito difícil, muita dor, né? Ela tinha vários canais de dor, né? Uma coisa impressionante. Ela ficou nove meses no hospital, na UTI. Então estava cansada também, né? A gente perde uma grande intérprete, né? Não só minha irmã, mas tendo um distanciamento, você vê a cantora fabulosa que ela é era, né? É uma perda muito grande para nós”, destacou.

“A pessoa tão generosa que ela era, uma mulher fora do tempo dela, que sempre brigou muito… uma agressividade para se impor como mulher em um meio tão difícil, dominado por homens”, completou Danilo.

Influência no bolero, obras e prêmio



Stella Caymmi, filha da cantora, comentou a influência da mãe no bolero no Brasil. “Eu fiquei muito feliz com os discos de Bolero, foi uma atitude corajosa dela, porque até então o Bolero era considerado uma coisa brega, não entrava no mercado brasileiro, e depois que ela gravou, diziam para ela que ela era um cometa, ela fazia as coisas e os outros artistas vinham atrás”, disse.

