Passagem de som de Lady Gaga anima fãs às vésperas de show

Lady Gaga faz ensaio de show no Rio de Janeiro

Ela não está devastada! Na noite desta sexta-feira (2/5), Lady Gaga subiu no palco nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um ensaio pré-show. A apresentação será neste sábado (3). Às vésperas do show, a cantora encantou centenas de fãs que estavam próximo ao local à espera da apresentação oficial.

Gaga cantou grandes sucessos de diferentes fases da carreira: Poker face, Shallow e Abracadabra, um de seus últimos sucessos. A apresentação deste sábado está prevista para começar por volta das 22h.

A artista, que cancelou uma vinda para o Brasil em 2013 por problemas de saúde, animou fãs com a certeza de que, após 12 anos de espera, realmente se apresentará no país.