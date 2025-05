Esposa de Leonardo quebra o silêncio sobre suposta mágoa do cantor com a Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Poliana Rocha, esposa de Leonardo, usou as redes sociais e se manifestou em torno da ausência do cantor sertanejo durante a celebração dos 60 anos da Globo, realizado na última segunda-feira (28).

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada sobre o assunto por um internauta, em meio aos rumores que surgiram acerca de uma suposta mágoa construída pelo artista sobre a emissora.

"Por que o Leo não foi para a Globo?", questionou o usuário. Poliana Rocha, então, respondeu: "Léo teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há bastante tempo, que não poderiam ser desmarcados de forma alguma! Inclusive, ele postou stories mostrando os dois compromissos, e quem o segue, viu!", explicou ela.

Segundo informações do portal LeoDias, Leonardo teria se afastado da Globo após o envolvimento do seu nome em uma denúncia de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda arrendada por ele em Goiás, no ano passado, em que teve repercussão no portal G1, que integra o Grupo Globo.