Do Copacabana Palace para o palco: conheça Nicolas, o tradutor de Lady Gaga

Nicolas Rafael Garcia é o nome do intérprete que roubou a cena no show histórico de Lady Gaga no Rio de Janeiro na noite deste sábado (3/5). A apresentação da artista na praia de Copacabana não apenas encantou os milhões de fãs presentes com a performance eletrizante da diva pop, mas também mostrou ao público uma figura que rapidamente se tornou um destaque à parte: o intérprete que traduziu a emocionante carta lida pela cantora.

O show teve um toque de emoção que acalentou o coração dos mais de 2 milhões de fãs que foram até Copacabana assisti-la. Em um momento de grande emoção, Gaga fez uma pausa em sua apresentação para ler uma carta na qual expressava gratidão e carinho pelos fãs, além de se desculpar pela longa ausência no Brasil. Nicolas Garcia, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, foi escolhido pessoalmente por Lady Gaga para fazer a tradução da mensagem.

Enquanto Lady Gaga lia em inglês, Nicolas transmitia as palavras em português com sensibilidade. A cumplicidade e o respeito mútuo entre a artista e o intérprete eram visíveis.

A interação entre Lady Gaga e Nicolas não passou despercebida pelo público e rapidamente viralizou nas redes sociais. Ele que entrou como estagiário no Copacabana Palace, foi promovido ao cargo de relações com hóspedes sênior recentemente. Garcia é formado em Administração Hoteleira pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.