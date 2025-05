O que Simaria disse sobre retorno aos palcos

Após uma pausa estratégica na carreira musical, Simaria, 42 anos, redescobre sua essência longe dos holofotes. Desde o encerramento da parceria com a irmã Simone Mendes, a artista vem mergulhando na rotina como mãe de Giovanna, 12, e Pawel, 8, e afirma ter encontrado uma nova versão de si mesma nessa fase mais íntima e familiar.

“Ser mãe transforma tudo. É como se a gente só começasse a existir depois de ter filhos”, confessa a cantora para a Quem, emocionada ao falar da maternidade vivida após o fim do casamento com Vicente Escrig, em 2021. Desde junho de 2022 afastada da música, ela vive uma rotina centrada nos filhos e aproveita ao máximo cada momento com eles.

Simaria compartilha que, durante essa pausa, resgatou uma parte esquecida da infância. “Voltei a ser criança com eles. Brinco de bola, queimada, pega-pega. Coisas que na estrada eu não podia viver”, relembra, destacando a felicidade que encontrou em experiências simples, mas profundamente significativas.

Mesmo com a saudade dos palcos, a artista admite que retomar a carreira exige cuidado, especialmente por estar tão conectada com os filhos neste momento. “A ligação com eles está muito forte. Pedi muito a Deus para viver isso, e agora que tenho, quero aproveitar cada segundo. Mas o retorno vai acontecer, sim”, garante, mantendo o mistério sobre datas.

Ela, que participou de um show de Simone em dezembro de 2024, reforça que sua saúde mental está estabilizada e que tem vivido um momento de cura e fortalecimento. “Descobri que sou muito mais forte do que imaginava”, revela.

Entre os planos futuros, Simaria sonha alto: deseja levar os filhos ao palco com ela. “Eles cantam comigo em casa, já gravaram trechos de músicas que escrevi para eles. Não é sobre seguir carreira, mas sobre compartilhar esse momento em família”, diz, orgulhosa.

Apaixonada por moda, a cantora também vê na música uma extensão da sua identidade visual. “O som influencia o look. Se a música é sensual, o visual acompanha. Se é algo mais clássico, o estilo muda também. Tudo conversa”, comenta. A filha mais velha, Giovanna, já demonstra interesse pelo mundo fashion, segundo Simaria. “Ela adora montar looks, me incentiva até a me arrumar mais em casa. É uma conexão linda”, afirma.

Simaria vai voltar a cantar? Confira o que se sabe

Após mais de um ano longe dos palcos, Simaria Mendes, 42, rompe o silêncio sobre o afastamento da carreira musical e compartilha os motivos que a mantêm longe dos holofotes desde o fim da dupla com Simone, em 2022. Em conversa com a Marie Claire, a cantora abriu o coração sobre sua conexão com a música, os apelos dos fãs e os dilemas pessoais que ainda precisa resolver antes de voltar à cena artística.

“Quem ama a música, ama para sempre. É algo que Deus colocou em mim, que faz parte de quem eu sou”, declarou Simaria, ao comentar o desejo persistente de cantar novamente. Apesar da vontade, a artista pondera que o momento exige foco em outras áreas da vida. “Me questiono diariamente sobre quando será o momento certo. Mas hoje, minha prioridade são meus filhos, minha casa, minha estrutura emocional”, afirmou.

Mãe de Giovanna, 12, e Pawel, 8, Simaria contou que o retorno aos palcos depende de uma base familiar sólida e segura. “Quero ter certeza de que eles estão bem, fortes, tranquilos. Só assim conseguirei me entregar de verdade ao palco novamente.”

Mesmo longe dos microfones, o carinho do público permanece vivo. Ela conta que é constantemente abordada por fãs pedindo por seu retorno. “Tem dias que fico até aflita. Eles me cobram mais do que eu mesma me cobro. Mas é lindo ver que não fui esquecida. Eles dizem: ‘Simaria, volta! Sentimos sua falta’. Isso me toca muito.”

A cantora também falou sobre as comparações inevitáveis com a irmã Simone, que segue carreira solo desde a separação da dupla. “É o mesmo público. Quem vê minha irmã brilhando sente saudade de me ver também. Eles querem escutar minha voz, me ver no palco. E eu entendo esse sentimento. Eu sinto o mesmo.”

Enquanto ainda não há uma data definida para o retorno oficial, Simaria garante que o amor pela música continua intacto. “Sinto saudade de cantar, de viver aquela energia com o público. Só quero ter certeza de que tudo ao meu redor está em harmonia para que, quando eu voltar, seja com tudo o que tenho.”