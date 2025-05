Morre Charley Scalies, astro de Família Soprano e The Wire, aos 84 anos

O mundo se despediu, na última quinta-feira (1º/5), do ator Charley Scalies, astro das séries Família Soprano e The Wire. O artista morreu aos 84 anos, após anos convivendo com mal de alzheimer. A morte foi confirmada pela filha dele, Anne Marie Scalies.

Leia também: Sandisk destaca linha Creator Series na Gamescom Latam 2025

“Você foi meu primeiro amor. Obrigada por tudo o que você me ensinou e continuou a me ensinar durante sua transição. Sinto-me confortada por saber que agora você está em paz”, escreveu Anne Marie em publicação no Instagram Em entrevista ao Hollywood Reporter, a filha revelou que o pai morreu em uma casa de repouso em Phoenixville, Pensilvânia.





Scalies estreou no cinema na década de 1990, com Um Dia para Relembrar, estrelado por Al Pacino. Os maiores sucessos vieram alguns anos depois, com as séries Família Soprano (1999) e The Wire, ambas da HBO. Na primeira o ator viveu o técnico Molinaro, na quinta temporada da trama. Já em The Wire, ele aparece na segunda temporada como Thomas “Horseface” (Cara de Cavalo, em português) Pakusa.

Leia também: Ney Matogrosso será tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026

O ator deixa a esposa, Angeline, com quem foi casado por 62 anos, cinco filhos e vários netos.