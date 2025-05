Ney Matogrosso será tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense anunciou, neste domingo (4/5) que o enredo da escola para 2026 será o cantor e multiartista Ney Matogrosso, de 83 anos. Batizado como "Camaleônico", a escolha do artista como nome central do trabalho da escola reverencia uma das mais importantes figuras da música e da cultura brasileira.

A proposta de homenegear Ney Matogrosso partiu do carnavalesco, Leandro Vieira. Conforme publicado pela escola, a ideia segue o propósito de ancorar 'carnavais leopoldinenses' com a diversidade da cultura brasileira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pelas redes sociais, a escola de samba publicou um teaser do enredo. "O artista homenageado, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro. Batizado de “Camaleônico”, o enredo celebra um dos mais importantes cantores da MPB, a obra e a virtuosidade performática do intérprete de sucessos como “Sangue Latino”, “Rosa de Hiroshima”, “O Vira”, “Homem com H” e “Metamorfose Ambulante”, diz a legenda do vídeo.

Ney Matogrosso

Ney Matogrosso é cantor, compositor, diretor e dançarino. Começou a carreira nos anos 70 como integrante do grupo Secos e Molhados. Em seguida, lançou um disco solo e se destacou desde então tendo recebido prêmios pelo trabalho multiartístico e pelo talento vocal.

É considerado um dos maiores — se não o maior — 'showman' do Brasil e carrega, desde sempre, o forte peso do confronto social através do uso de maquiagens fortes e roupas que desafiam a masculinidade tradicional. Disruptivo, Ney Matogrosso lançou em 1981 a música "Homem com H", que foi encarada como crítica social. O artista foi perseguido e ameaçado pela ditadura militar que observou o trabalho de Ney Matogrosso como uma afronta ao regime.



O artista também está sendo homegeado na cinebiografia Homem com H, estrelada por Jesuíta Barbosa. Na pré-estreia da obra, em São Paulo, Ney Matogrosso apareceu muito emocionado após assistir o filme.

Esmir Filho, diretor do longa, conversou com o Correio sobre a produção do filme. Durante a entrevista para a jornalista Marina Reginato. Esmir menciona que encontrou na própria história de Ney Matogrosso a jornada do herói necessária para a construção da obra. "Entendi que queria retratar esse personagem que almeja a liberdade, que ia passar por vários obstáculos que iam tentar obstruir essa jornada e ele ia vencer por meio do afeto".

Confira a íntegra clicando aqui.