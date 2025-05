Ex-BBB Larissa Santos leva 14 pontos no pé após acidente: "Dava para ver o osso"

A ex-BBB Larissa Santos viveu momentos de desespero após sofrer um grave acidente doméstico. Durante o banho, logo após uma festa em casa com o namorado DJ Netto e amigos, o box do banheiro explodiu inesperadamente, atingindo seu pé com estilhaços de vidro.

Segundo Larissa, o acidente aconteceu de forma repentina, sem nenhum indício de falha anterior no equipamento. "O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé. Não consigo andar. O corte foi em cima, principalmente entre os dedos, especialmente no dedão. Chegou a dar para ver o osso", relatou nas redes sociais.

Além do relato, Larissa compartilhou imagens do local do acidente e do pé enfaixado. "Era tanto sangue… uma toalha branca ficou completamente vermelha. Parecia que tinham assassinado alguém aqui", contou. Ela ainda disse que um dos cacos de vidro ficou preso entre os dedos.

O atendimento médico foi imediato, e ela recebeu 14 pontos nos cortes. Agora, Larissa deverá seguir em repouso total para que os ferimentos cicatrizem corretamente. "O médico falou para não apoiar porque a pele é muito fininha e pode arrebentar os pontos. Estou dando graças a Deus que não foi pelo corpo", concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Ex-BBB Larissa Santos leva 14 pontos no pé após acidente com box do banheiro: "Dava para ver o osso" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.