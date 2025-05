Jornais dos EUA confirmam 3ª gravidez de Rihanna após aparição no Met Gala

Os sites das revistas norte-americanas People e ELLE noticiaram, nesta segunda-feira (5/5), que a cantora barbadense Rihanna e o companheiro dela, o rapper A$AP Rocky, esperam o terceiro filho juntos. A confirmação vem, após suspeitas , depois da aparição da artista no Met Gala , com um conjunto de duas peças que revela uma possível barriga de grávida.

A última gravidez de Rihanna foi revelada também em um grande palco: o intervalo do Super Bowl de 2023, do qual era atração principal. Logo no começo do show, ela abriu o zíper do macacão que vestia e acariciou a barriga, anunciando a presença de Riot Rose — que hoje tem 1 ano e 9 meses.

