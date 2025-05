Novo filme original Netflix ‘Jay Kelly’ ganha data de estreia

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (6/5), a data de estreia do longa Jay Kelly, nova obra original do serviço, com atores aclamados e que promete fazer sucesso. O filme conta com o vencedor do Oscar George Clooney e com Adam Sandler como protagonistas do elenco e será exibido em 5 de dezembro deste ano. A foto inédita divulgada pela empresa revela George Clooney como ator principal.

Jay Kelly é uma comédia sobre o homônimo personagem de George Clooney, que é uma pessoa pública conhecida por todos, menos si mesmo. A produção é dirigida por Noah Baumbach, cineasta conhecido por títulos como Histórias de um casamento e Ruído branco, também originais da Netflix. O longa ainda não tem história revelada. O elenco ainda inclui nomes como Laura Dern e Billy Crudup.