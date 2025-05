Open Air Brasil chega a Brasília com programação especial de 18 sessões

O Open Air Brasil está de volta. Após nove anos da última edição em Brasília, a nova temporada começa na capital federal. A maior tela de cinema a céu aberto da cidade chega repleta de filmes e promete agradar todos os públicos. O evento ocorre de 3 a 15 de junho, no Pontão do Lago Sul, e conta com sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, obras clássicas, filmes de terror, infantis e muito mais.

Leia também: Globo de Ouro cria nova categoria dedicada a podcasts, saiba detalhes

O público poderá ter a experiência de viver uma noite em homenagem a Fernanda Torres, assistir ao vencedor do Oscar de Melhor Filme Anora e acompanhar alguns filmes recém-lançados como Pecadores, Mickey 17 e Homem com h. Os ingressos e a programação completa estão abertos para o público geral na plataforma da Sympla.

Leia também: Artistas de rua brasilienses ganham episódios em série de TV

O evento une o atrativo do audiovisual à tecnologia de última geração. A tela conta com 325 metros quadrados — proporcional a uma quadra de tênis — e projeção 4K. Em Brasília, serão realizadas 18 sessões ao longo das duas semanas, com capacidade de 1500 pessoas cada. Após a capital federal, o Open Air Brasil embarca para Salvador, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro. Rio de Janeiro e São Paulo também estão previstos no calendário, mas em 2026.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel