Avril Lavigne e Simple Plan se juntam em nova música Young & Dumb

Nesta sexta-feira (9/5), Avril Lavigne lança nova faixa Young & Dumb acompanhada da banda Simple Plan. A música vem com um videoclipe e foi anunciada pela artista na segunda-feira com um post nas redes sociais. Avril Lavigne e Simple Plan tem uma relação longa, já que a banda viajou com a artista em sua primeira turnê de arenas, em 2003.

Young & Dumb traz uma melodia e um videoclipe nostálgico. Com referências nos visuais e na letra de antigas fases da artistas, a música busca captar o sentimento que todos viveram no início das suas carreiras, onde tudo era novo. Em sua postagem no Instagram, Avril dedica a canção ao passado e uma celebração do presente. “No fundo, ainda somos aquelas crianças, e nosso amor pela música não mudou. É sobre amizade, nostalgia e como a música nos manteve unidos ao longo dos anos”, escreveu a cantora.

Avril Lavigne irá retornar a sua turnê Greatest Hits no dia 18 de maio. A artista performa os seus maiores sucessos como Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend e Here's to never growing up.



Confira o videoclipe abaixo: