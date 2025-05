Internautas se irritam com anúncio de Juliette no Saia Justa: ‘Chata’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Juliette, campeã do BBB 21, nesta sexta-feira (9/5), foi anunciada como a mais nova integrante do Saia Justa, no GNT. A cantora se junta a Erika Januza, Eliana, Tati Machado e Bela Gil.

"Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada", disse Juliette ao Gshow.

‘Chata’

Na rede social X, muitos internautas não aprovaram o nome da cantora no programa. "Gente, mais chata que essa mulher só a Tata Werneck", "Já que como cantora não deu certo", "Pqp caiu de vez esse programa", "Nossa, essa moça não fala nada com nada. Desculpa, mas um programa que teve Monica Martelli, não consigo ver e escutar", "Quando pensamos que o negócio não poderia piorar", foram alguns comentários.

Nossa essa moça não fala nada com nada????.Desculpa,mas um programa que teve Monica Martelli,não consigo ver e escutar — Cristina Carvalho (@Cristin15563687) May 9, 2025

Juliette no Saia Justa. Ninguém merece. É o fim do mundo mesmo.

A "carreira" de "cantoUra" deu errado, né?

Flopadíssima. Kkkkkkkkkk — André Sampaio (@AndreLSBSampaio) May 9, 2025

Gente mais chata que essa mulher só a Tata Werneck