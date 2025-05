Morre Jailson da Silva, o Madruguinha do Brasil, aos 62 anos

Morreu neste sábado (10/5), o humorista Jailson da Silva, aos 62 anos, após sofrer um infarto. Jailson fazia parte do elenco de The noite, programa humorístico do SBT. Madruguinha do Brasil era figura constante em outros programas da casa.

A notícia foi divulgada por moderadores das redes sociais do artista e confirmada pela própria emissora. "Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jaison, famoso Madruguinha, veio a óbito nessa noite. Ele teve um ataque fulminante", publicou o perfil.

Integrantes do The Noite também prestaram suas homenagens ao artista. “Infelizmente a família The Noite vem comunicar que o convidado frequente do Roda Solda, Madruguinha do Brasil, nos deixou nesta madrugada. Ele era uma figura querida pelo público e por toda equipe. As devidas homenagens ao nosso amigo e mais informações sobre o falecimento, vocês acompanharão no programa desta segunda-feira”.

Além da notícia do falecimento do humorista, a família de Jailson pede ajuda para custear o sepultamento. No perfil de Madruguinha, os administradores publicaram a solicitação do irmão de Jailson. "Galera, a família do Madruguinha é muito humilde e eles pediram para eu postar o PIX. Qualquer valor que seja para poder ajudar no gasto do velório será bem-vindo".