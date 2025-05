Cantor Marrone cai no palco durante show e bate a cabeça

O cantor Marrone, de 60 anos, da dupla com Bruno, sofreu uma queda no palco durante um show em Goiânia, neste sábado (10/5). Apesar de ter batido a cabeça, ele foi socorrido rapidamente e, segundo Bruno, passa bem.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Bruno se assustando e perguntando se o companheiro de palco havia se machucado. A apresentação foi interrompida imediatamente. Ainda no local, Marrone recebeu os primeiros socorros e está fora de perigo.

Antes de deixar o palco, Bruno tranquilizou os fãs, mas decidiu encerrar o show. “Ele bateu a cabeça, mas está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem”, declarou o sertanejo.







Mais tarde, Bruno usou seu perfil no Instagram para explicar o que havia acontecido. “Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só levou alguns pontos na testa. Já conversou comigo, está tudo bem. Mas, meu Deus, eu me assustei muito”, relatou.