Funn Festival faz noite das cantoras destaque no pop brasileiros

A noite de sábado (10/05) do Funn Festival apresentou algumas principais vozes do pop brasileiro da atualidade no palco. O público brasiliense recebeu Carol Biazin, Marina Sena e Luisa Sonza. As apresentações começaram às 20h20.

Carol Biazin foi a primeira a se apresentar. Com Low profile, Real valor, Dessa vez não e o primeiro single Talvez, ela deixou a plateia em euforia. "Que coisa mais linda!" exclamou a cantora, que se emocionou com o público da capital. Ela também anunciou o novo single Dilemas da vida moderna e compartilhou com o público sobre a parte dois do projeto No escuro, quem é você, anunciado nesta quinta-feira (8/5).

Em seguida, Marina Sena tomou o palco. Promoveu o mais recente lançamento, Coisas naturais, mas não esqueceu de sucessos como Pelejei e Tudo pra amar você, dos antigos trabalhos. Ela separou a apresentação em atos, com direito a troca de figurino.

Luisa Sonza encerrou a noite com chave de ouro. Com o último show da turnê Escândalo Íntimo em Brasília, ela cantou sucessos e emocionou com Penhasco e Penhasco 2. O fim do festival se deu com muita energia e os fãs não tinham vontade de ir embora.