Guilherme Fontes está de volta às telas da TV Globo com a reprise da novela A Viagem, exibida originalmente em 1994 e que agora retorna no Vale a Pena Ver de Novo. Na época com 27 anos, o ator interpretou Alexandre, um dos personagens centrais da trama, cujo espírito passa a assombrar aqueles que considera responsáveis por sua morte. Hoje, aos 58 anos, Fontes continua ativo na televisão e participou recentemente de produções como Os Outros e o remake de Renascer.

Leia também: Pela primeira vez na história, mulheres são maioria entre médicos

O papel de Alexandre marcou profundamente a trajetória de Guilherme. Na novela, seu personagem é preso após um assalto seguido de morte e morre na cadeia, voltando em forma espiritual para buscar vingança. Além desse papel icônico, o ator também protagonizou novelas como Mulheres de Areia (1993) e Desejo (1990), além de emplacar personagens de destaque em tramas como Bebê a Bordo e O Rei do Gado.

Fontes também teve uma passagem polêmica pelo cinema ao dirigir Chatô, o Rei do Brasil, filme que levou 20 anos para ser concluído. A produção começou em 1995, envolveu acusações de má gestão de verbas públicas, e só chegou ao público em 2015. Apesar disso, o projeto é lembrado como um dos mais ousados do cinema nacional.

Atualmente morando na Gávea, no Rio de Janeiro, o ator vive cercado pela natureza da Floresta da Tijuca. Pai de dois filhos adolescentes, frutos de seu antigo casamento, ele hoje está em um relacionamento com a publicitária Viviane Sarahyba. Mesmo com altos e baixos na carreira, Guilherme Fontes segue como um nome importante da dramaturgia brasileira.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

O post Saiba por onde anda Guilherme Fontes, o Alexandre de A Viagem foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.