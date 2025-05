O influenciador Lucas Rangel, de 27 anos, emocionou seus seguidores ao anunciar uma nova e especial etapa em sua vida: ele e o marido, Lucas Bley, de 32 anos, estão à espera do primeiro filho. O casal, que sempre compartilhou momentos importantes com o público, revelou que o processo para se tornarem pais começou há mais de um ano, em janeiro de 2024.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

"Desde o ano passado, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas", contou Rangel, relembrando toda a jornada até aqui. Foram meses de planejamento, consultas e viagens, todos marcados por um sentimento intenso de expectativa e felicidade. A experiência, segundo ele, foi cheia de emoções e reforçou ainda mais o vínculo entre os dois.

Leia também: Brasiliense vence prêmio internacional por revolução no combate ao câncer

Hoje, com cinco meses de gestação já completos, a espera pelo bebê se tornou ainda mais real e emocionante. "Agora seremos 3!", celebrou o influenciador, que afirmou que tudo aconteceu no tempo certo, quando eles estavam preparados emocionalmente para viver a paternidade. Ele também destacou a importância da fé ao longo do caminho: "Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes".

A declaração final reforça o carinho e o amor já presente na nova família que está se formando. "Filho ou filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", disse Rangel, comovendo os fãs e amigos. A chegada do bebê representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também um marco de representatividade para muitas famílias.

O post Lucas Rangel e Lucas Bley anunciam: ‘Estamos esperando um bebê’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.