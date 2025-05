Gabriela Duarte diz que quase perdeu a carreira após ‘cancelamento’ em novela

Gabriela Duarte relembrou as críticas recebidas na época em que interpretou a protagonista da novela Por Amor (1997), de Manoel Carlos. Na trama, ela viveu a personagem Eduarda, e foi alvo de uma série de julgamentos pela personalidade do papel.

Em entrevista ao videocast Novelão, do jornal O Globo, a filha de Regina Duarte afirmou ter temido pelo fim da carreira. "Se eu fosse parar para ficar olhando as críticas que eu sofri na época da Eduarda eu não trabalhava, não fazia mais nada. Eu tinha que seguir com aquilo, tinha que acreditar que eu estava fazendo o que era possível", disse.

"Tinha uma pessoa escrevendo para mim, aquilo não estava saindo da minha cabeça. Em momento algum eu podia achar que, mesmo muito jovem, aquelas críticas eram pessoais. Embora às vezes você quase cai nessa loucura de falar: ‘Putz, eu acho que a minha carreira acabou de começar e pode ser que acabe'", contou Gabriela Duarte, que ainda relembrou uma página criada em que pediam ao autor de Por Amor, para que matasse sua personagem.

"Eu nunca entrei (no site "Eu odeio a Eduarda"). Eu ficava sabendo, claro. A internet estava muito incipiente, muito engatinhando, o que, aliás, é a minha sorte. É o que eu falo, eu fui cancelada antes de existir o cancelamento. Houve essa história do "Eu odeio a Eduarda", e as pessoas realmente pediam para o autor matar (a Eduarda). Era um site que as pessoas escreviam mensagens para o Manoel Carlos, tipo "Mata ela"", relembrou a atriz.