Mari Ávila costuma roubar a cena entre os seguidores e assinantes de conteúdo adulto. A influenciadora digital, desta vez, chamou a atenção ao anunciar um reencontro com seu ex-namorado.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Através dos Stories do Instagram, nesta última segunda-feira (12), a beldade mostrou alguns detalhes dos bastidores da gravação com o rapaz e o primo dele. Nos registros, ela surge de salto alto, deitada na cama, enquanto os rapazes surgem descontraídos, fumando. "Posso soltar a brincadeirinha que fiz com meu ex e o primo dele?", provocou ela, na legenda.

"Rolou até D.P. (…) ‘Slc’, eu amei", disparou Mari Ávila. Quando questionada, a criadora de conteúdo +18 não titubeou e foi objetiva na explicação sobre o que se trata o termo: "Um no ** e outro na ‘pepeca’ ao mesmo tempo", declarou ela.

Leia também: Soraya diz que Virgínia Fonseca deu exemplo de coragem na CPI das Bets

Recentemente, inclusive, a top 1 na plataforma Privacy contou que fez um procedimento íntimo para deixar sua ‘ppk’ apertadinha. "Minha libido, minha autoconfiança e minha relação comigo mesma melhorou muito desde que eu passei a cuidar melhor e dar mais atenção para minha saúde íntima", detalhou ela.

O post Mari Ávila revela ‘recaída’ e vídeo de sexo com o ex-namorado e o primo: "Eu amei" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.