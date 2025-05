Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (17/5)

Data estelar: Sol e Urano em conjunção.

O Taliban nunca foi derrotado, apesar de militarmente inferior a todas as potências que os quiseram subjugar, e isso aconteceu e continuará acontecendo pela simples razão de que o Taliban se estrutura em torno de uma burocracia que se sustenta apesar de as pessoas morrerem, sendo substituídas por outras.

A burocracia, apesar de burra e inóspita, e sendo hoje o principal alvo das reformas que a política atual dos Estados Unidos pretende, é a única capaz de fazer com que os serviços públicos continuem chegando às pessoas que nunca tiveram nem nunca terão acesso ao governo central.

A burocracia é o braço periférico que garante que as decisões centrais cheguem ao povo, e sem ela um governo central pode até ser muito bem intencionado, mas suas decisões nunca serão efetivadas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo avançando, mas vai chegar uma hora em que as coisas vão empacar de novo, justo quando isso não deveria acontecer. Tenha seu coração preparado para esse evento, e intervir com firmeza para desembaraçar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A firmeza não há de ser confundida com agressividade, porque nem sempre a agressividade é firme, ela pode ser errática, assim como tampouco nem toda firmeza precisa de agressão, ela pode ser suave, mas também firme.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria pedir demais da vida que neste momento você pudesse seguir por uma linha serena e coerente, porque anda acontecendo coisa demais e muito variada ao mesmo tempo. É melhor aceitar a salada e fazer o melhor com ela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A divisão justa de tarefas e responsabilidades não acontece por inércia, é algo que precisa ser feito com intenção e consciência, e entender também que provavelmente alguém sempre achará que a divisão não foi bem feita.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Avance do jeito que for possível e dentro do alcance de seu entendimento, e fique de prontidão para ir fazendo retificações de rumo o tempo inteiro. Ainda não dá para dormir sobre os louros, a luta continua.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Certos sacrifícios são necessários, porém, sua alma precisa ser seletiva para, dessa vez, não se sacrificar por pessoas que não valham a pena. Você precisa apostar em pessoas mais qualificadas para se relacionar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todo mundo combinasse unir forças e agir em conjunto, é certo que tudo iria dar muito certo. Porém, o ideal da união ainda é distorcido pelo egoísmo nosso de cada dia, atrasando os assuntos que poderiam dar muito certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O início das coisas pode ser bastante atrapalhado, porém, importante mesmo neste momento é que o início aconteça. Depois, haverá tempo suficiente para fazer as retificações que se mostrarem necessárias. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É bem possível que você descubra que vai ser necessário mudar tudo que foi planejado, porque apesar de os planejamentos terem sido bem estudados, o cenário em que precisam ser postos em prática mudou bastante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite tudo que está em bom andamento, porque senão sua alma vai ficar criando ansiedades com alguns detalhes que estão fora da ordem, mas que no cenário completo representam apenas umas poucas pontas soltas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As discordâncias podem ser incômodas, mas se houvesse sempre entendimento não haveria nada de novo acontecendo entre o céu e a terra, a mesma história se repetiria sempre. Das discordâncias surge a criatividade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Gostaríamos que a vida fosse simples, mas no mundo humano tudo adquire complexidade inusitada, sempre. É melhor aceitar as coisas como são, em vez de ficar teorizando como elas deveriam ser. Aceitar é muito bom.