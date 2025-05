Atriz brasileira, Fabiana Mattedi atua Nelson Rodrigues em Nova Iorque

A atriz brasileira Fabiana Mattedi está morando em Nova Iorque desde 2017 e tem se destacado na cena artística local. Com uma carreira internacional que inclui trabalhos na Austrália e no Canadá, Fabiana está agora estreando em uma montagem do clássico Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, nos palcos de Nova York. A montagem off-Broadway será apresentada toda em inglês desta sexta-feira (16/5) a domingo (18/5) no teatro Playhouse 46.

Viver de arte em outro país é um desafio, diz Fabiana. "Sustentar a escolha do ser artista com a realidade imperativa de que nem sempre conseguimos estar artistas é difícil", afirma. Além disso, como imigrante, Fabiana enfrenta burocracias e limitações que podem afetar suas oportunidades de trabalho.

Com a montagem de Vestido de noiva em inglês, Fabiana está levando a arte brasileira para o público local. "A escolha dessa obra específica de Nelson Rodrigues surgiu naturalmente da parceria entre a diretora Julia Burnier e as produtoras Catarina Aranha e Beatriz Silva", explica. A peça é uma colaboração criativa que visa promover o intercâmbio cultural e refletir a diversidade da cena artística de Nova Iorque.

Carreira

Baiana, Fabiana Mattedi começou sua trajetória profissional em 1999 em Salvador, como atriz convidada da Cia de Teatro Os Argonautas no espetáculo de estreia, Nada será como antes, que teve uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro em 2006. Em seu currículo constam ainda trabalhos como participações no extinto Zorra total, da Globo, e no humorístico De cabelo em pé, no Multishow.

Com carreira internacional, Fabiana Mattedi protagonizou três peças na Austrália e participou de Brasil Vermelho, uma coprodução franco-canadense. Radicada em Nova York desde 2017, a artista vem participando como atriz convidada do Group.BR, a única Companhia de Teatro Brasileira local. Lá, ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo Brazilian International Press Awards por seu trabalho no evento Hora de Clarice, uma celebração mundial pelo aniversário da escritora Clarice Lispector, e em 2018 integrou o elenco na montagem Dentro do coração selvagem, um espetáculo imersivo também com base na obra de Clarice, que também ganhou temporada online durante a pandemia.

Escritora, Fabiana Mattedi lançou em 2020 seu primeiro livro: Na lojinha — cenas de um balcão em quatro atos, pela Editora Amazon. Seu texto Minha pequena história de amor será transformado em um curta-metragem.

Reação do público americano

Fabiana já havia trabalhado com a obra de Clarice Lispector em Nova York e afirma que o público da cidade é muito sedento de cultura "estrangeira". "Acho que essa variedade cultural oferece uma predisposição de interesse, de querer saber e beber mais sobre outras culturas", diz. A reação ao seu trabalho tem sido inspiradora e gratificante, com alguns artistas americanos até se inspirando em sua performance para criar obras próprias.

Fabiana está atualmente desenvolvendo seu solo Notas sobre colágeno, que aborda o tema do envelhecimento e do etarismo. "Acho que o etarismo é uma coisa antiga, só que nova", afirma. "A questão do papel do idoso, dessa população de uma sociedade que outrora era a força de trabalho e que agora não se sabe o que fazer com isso, não se preparou para absorver essa parcela da população é tão antiga quanto o tempo". Fabiana pretende apresentar esse projeto em Nova York e, quem sabe, em outros lugares do mundo.

O sonho profissional de Fabiana é ser uma "working actress", uma atriz que trabalha regularmente e vive daquilo que faz. "Viver de arte é um sonho que eu procuro tornar real", afirma. Além disso, Fabiana gostaria de trabalhar com diretores que admira, fazer cinema e levar seu solo para festivais internacionais.

