Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (18/5)

Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura.

As vacinas têm microchips, além de ser tóxicas e produtoras de uma epidemia de autismo? Os governantes do mundo são avatares de reptilianos de outras galáxias que pretendem controlar a humanidade? Os políticos liberais são todos parte de uma rede internacional de pedofilia e tráfico humano? Os comunistas comiam criancinhas no café da manhã no seus tempos áureos? As teorias de conspiração são as verdadeiras notícias que os canais oficiais de informação são pagos para não publicar?

A ciência, com todo seu poder, não conseguiu eclipsar o poder da crença, que se agarra a detalhes para confirmar que sua fé seja a verdade absoluta, não importa o quanto a ciência explique o contrário.

Não se trata de ciência ou fé, se trata de sermos menos egoístas, porque nossa visão parcial da Vida não é a totalidade dela.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que a firmeza de suas atitudes não caia bem a certas pessoas, agora não seria um momento em que sua alma deveria perder tempo tentando agradar e colocar as coisas em panos quentes. É muito o que está em jogo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há margem para bastante avanço, porém, nesse mundo louco em que existimos, nada chega desprovido de algum perrengue, alguma ponta solta que não encaixa bem no cenário. Não se importe com isso, só importa avançar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo que você imagina ser real e verdadeiro resistirá à prova concreta, e seria importante você se preparar para abrir mão de suas certezas com rapidez, e assim dar lugar a percepções maiores e melhores.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante você prestar atenção para que, no calor do entusiasmo, não lhe sejam empurradas mais tarefas e responsabilidades das que seriam pertinentes, enquanto outras pessoas ficam sem nada para fazer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo está de acordo com suas expectativas, mas a essa altura do jogo não se pode mais pedir perfeição, é necessário agir dentro da margem de manobra disponível e continuar em frente do jeito que for possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ficar sabendo certas coisas não é algo que sua alma receba bem nesta parte do caminho. Porém, olhando bem, você não acha que é bem melhor ficar sabendo de tudo agora do que continuar vivendo uma fantasia? Pense bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ânimos irritados não eclipsarão tudo que de bom e interessante andou acontecendo nos dias anteriores, porém, sua alma ficará com a impressão de que não importa o quanto se esforçar, ainda assim haverá cobranças.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de que nem tudo será uma celebração, ainda assim são muito mais numerosos os motivos de festejo do que de condolência. Ainda tem pontas soltas que vão perturbar, porém, mesmo assim há motivos de alegria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada está pronto, tudo precisa de teste, e esta é a sua vez de examinar o andamento do que lhe interessa, se dedicando a testar se o que foi combinado é a melhor prática para o momento, ou se vai precisar mudar tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você precisar tomar atitudes agressivas para se fazer ouvir, então algo está errado nos relacionamentos. É importante você se fazer ouvir, porém, mais importante ainda é selecionar direito os relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não seria o caso de ficar conflitando com quanta pessoa discordar de você, mas tampouco seria o caso de concordar com todo mundo só para evitar conflitos. É preciso selecionar direito em que conflitos se meter.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Os trancos e solavancos que vão acontecendo não poderiam ter sido previstos, portanto, evite perder tempo com recriminações, apenas aceite as condições atuais e tente navegar da melhor maneira por elas. Só assim.