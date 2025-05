Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (19/5)

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário.



Quando puseres a mão no coração e conversares sinceramente com tua própria alma, então e somente então começarás a vislumbrar o que é espiritualidade, porque esse ato de absoluta honestidade te conectará com a Vida de tua vida e, nem que seja por um instante fugaz, conhecerás a eternidade da qual participas.

Sim! Há um lugar, há um momento, há uma condição em que levitamos muito acima dos perrengues que tanto absorvem nossa atenção, para, então, experimentarmos um regozijo com que nenhuma satisfação de quaisquer desejos poderia nos brindar, é o momento em que nos tornamos indiferentes ao labirinto de desejos em que existimos, porque algo muito maior e melhor se apresenta a nós, algo que sempre esteve ao nosso alcance, mas que raramente mereceu nossa atenção.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Acontece muita mais coisa da que sua alma consegue metabolizar direito, e esse é um cenário que parece ter vindo para ficar. Portanto, é de fundamental importância começar a distinguir o que é verdade do que é falso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os valores subjetivos que sua alma aprecia são os que servem para você tomar suas decisões, sempre se orientando por aquilo que considera certo ou errado. Esses valores vão mudando ao longo da existência, por amadurecimento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que tudo pareça complicado demais para administrar, tome as iniciativas pertinentes a cada caso e observe os resultados, os quais muito provavelmente vão surpreender você. Sem iniciativas, nada para observar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer avaliações difíceis, que conduzem a perceber o mundo de uma maneira completamente diferente da habitual, isso começa como uma leve inquietação inexplicável e termina com questionamentos a respeito de tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ao passo que sua estrutura de pensamento vai mudando, sua alma perde a atração pelas pessoas que outrora significavam muito, e ao mesmo tempo, outras pessoas passam a substituir aquelas, porque representam algo novo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diversos caminhos se desenham para seu progresso, mas nem todos são o que parecem, ainda há fantasia envolvida em sua maneira de pensar o progresso. Enquanto houver espírito prático, você saberá escolher direito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora adquire velocidade inusitada a transformação de sua maneira de pensar a vida, e as pessoas também. São princípios e valores que deixaram de ter razão de existir, e que são substituídos por outros, mais adequados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem sempre que você fareja algo errado acontecendo é porque, de fato, tenha algo errado acontecendo. A mente joga peças e enfia sua alma em armadilhas conceituais e emocionais que podem ser pura e simples fantasia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ajustar contas com algumas pessoas é necessário, porém, não se detenha por tempo demais a esse exercício, que deve ser pontual e rápido, para você continuar se dedicando a construir relacionamentos de qualidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É importante você se lembrar que não é necessário arrancar da vida o que ela lhe oferece de mão cheia. Parece que ninguém faria algo assim, porém, por ansiedade, temor e ignorância, isso ocorre todos os dias.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Uma vida boa requer alguns recursos materiais e instrumentos objetivos, mas nada disso será suficiente, nunca, se a sua alma não souber aproveitar direito o que estiver disponível para preservar a alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Recupere sua dignidade, sem importar quantos erros e desacertos você tiver cometido, porque o assunto não é passar por esta existência na maior das purezas, mas conseguir recuperar a dignidade após todos os tropeços.