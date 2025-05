Narcisa e Inês Brasil vão ganhar quadro fixo no Lady Night, de Tatá Werneck

Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil agora são parte fixa do Lady Night! A dupla, que causou alvoroço em uma participação no ano passado, foi escalada para a nona temporada do programa comandado por Tatá Werneck, atualmente em gravação nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, elas estarão em aproximadamente cinco dos 17 episódios da nova leva, garantindo momentos hilários, imprevisíveis e completamente fora da curva.

A novidade é que, além das aparições especiais, as duas terão um quadro próprio. Inspirado no clássico Roda Viva, da TV Cultura, o formato será reinventado com o toque escrachado que só Narcisa, Inês e Tatá conseguem oferecer. A cada episódio, as duas invadem o palco para "entrevistar" o convidado da vez, misturando improviso, exagero e bom humor num cenário que mais parece uma sabatina sem noção do que um talk show tradicional.

A aposta do Lady Night nesta nova temporada é clara: fugir do óbvio e dobrar a aposta no improviso. O encontro entre Tatá, Narcisa e Inês tem tudo para se tornar um dos momentos mais aguardados da televisão brasileira, unindo carisma, autenticidade e aquele humor nonsense que conquista a internet. É o tipo de combinação que só poderia acontecer em um programa que faz questão de rir do inusitado — e rir alto.

Com o trio em cena, o Lady Night promete não só manter sua audiência fiel, como também atrair ainda mais espectadores em busca de diversão genuína.