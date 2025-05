Jennifer Lopez é processada por paparazzi após publicar fotos dela mesma

O processo explicita que os direitos autorais pertencem a quem fez as fotografias. É alegado, além disso, que o ato trouxe prejuízos financeiros. Eles pedem US$ 150 mil de indenização (cerca de R$ 800 mil) por cada retrato - (crédito: Divulgação)

A atriz e cantora Jennifer Lopez foi processada por um paparazzi por violar direitos autorais. O motivo do processo é a publicação de duas fotos da artista no perfil dela no Instagram. Nas imagens, JLO aparece em uma festa privada, em Hollywood, nos Estados Unidos.

Os autores do processo são o fotógrafo Edwin Blanco e a agência Backgrid. De acordo com o paparazzi, que alega ter feito as fotos que Jennifer publicou, a cantora usou as imagens sem receber a devida autorização.

Segundo informações publicadas pela BBC, as fotos datam de janeiro deste ano. A festa ocorreu na noite anterior ao Globo de Ouro 2025 e as fotos foram feitas no momento em que a famosa chegou ao evento organizado pelos estúdios Amazon MGM e pela revista Vanity Fair.

De acordo com os autores do processo, o fato da artista aparecer nas fotos não a dá o direito de publicá-las. O processo explicita que os direitos autorais pertencem a quem fez as fotografias. É alegado, além disso, que o ato trouxe prejuízos financeiros. Eles pedem US$ 150 mil de indenização (cerca de R$ 800 mil) por cada retrato.

"As fotos foram usadas para promover as aparições públicas de Jennifer Lopez, aumentar o engajamento dos usuários, incentivar o compartilhamento e dar credibilidade ao seu conteúdo patrocinado. Jennifer Lopez usou as imagens para destacar o designer de suas roupas e joias, aproveitando a exposição do evento para promover suas parcerias de moda e de marcas", diz o texto do processo. Jennifer Lopez ainda não se pronunciou.