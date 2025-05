Masterchef volta sem Ana Paula Padrão, mas com dois brasilienses na disputa

A Band estreia na próxima terça-feira (27/5), às 22h30, a 12ª temporada do MasterChef Brasil. O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming Max apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h, a partir do dia 30.

Pela primeira vez na história do programa, será preciso lidar diretamente com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, sem a mediação de um apresentador. Ana Paula Padrão deixou o posto em 2024, após dez anos, e não será substituída. Mas o Distrito Federal — terra natal da jornalista e apresentadora — será representado por dois dos 18 novos participantes.

Aos 31 anos, o engenheiro ambiental Lucas é servidor público e, em 2025, decidiu fazer algo para chacoalhar a sua vida - inscrever-se no MasterChef. Adora esportes como o triathlon e diz que isso o deixa pronto para correr contra o tempo. Casado, ele revela que foi a lua-de-mel na Ásia que o despertou para a culinária de uma forma diferente, mais profissional. Desde então, é ele que comanda as panelas em casa, desenvolvendo o dom herdado do pai, que sempre amou elaborar e servir grandes almoços.

Já o empresário Salomar, de 47, entra no jogo carregando uma bagagem de histórias, que ele acredita ser seu diferencial para levar o troféu desta temporada. Workaholic, já fez de tudo na vida e não se intimida com desafios. Nascido em Brasília, cresceu em Salvador, onde aprendeu a fazer receitas ainda criança, vendo o pai atuar no restaurante que tinha em Trancoso. Agitado, formou-se em Educação Física, trabalhou como modelo publicitário e conheceu diversos países. Hoje é empresário e diz que cansou de receber elogios apenas de familiares e amigos sobre seus dotes culinários, por isso almeja a aprovação dos jurados do MasterChef. Carismático, acha que tudo na vida é networking e que no programa não será diferente.

Os 18 concorrentes foram escolhidos a dedo em uma longa seletiva. Só os mais capacitados entram em campo para brigar pelo tão sonhado troféu. Cada um trazendo histórias, memórias e metodologias próprias para transformar o ambiente em um verdadeiro reflexo do país: múltiplo, diverso e plural.

Em 2023, a quinta edição do MasterChef Profissionais coroou a também brasiliense Bárbara Frazão como a melhor chef da competição.