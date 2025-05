Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/5)

UMA CIVILIZAÇÃO MELHOR



Data estelar: Saturno ingressa em Áries, Mercúrio ingressa em Gêmeos.

Reflita de novo sobre tudo que você dá por garantido, porque a lógica de seus raciocínios, das notícias e das conclusões que você foi assumindo apontam nessa direção. Novos rumos estão sendo traçados com velocidade surpreendente e mais vale ter flexibilidade para assumir as novidades do que, mesmo com boa vontade, insistir em manter o rumo anterior.



Isso vale tanto para os governos do mundo quanto para a vida íntima de cada pessoa, agora é quando o que era garantido perde esse status, já que oportunidades diferentes se colocam sobre a mesa de jogo, e quem tiver boa vontade e flexibilidade as aproveitará.



Era garantido que o Apocalipse estava em andamento, mas na prática não há fim nenhum se desenvolvendo, ao contrário, estamos no início de uma nova, melhor e mais ampla civilização.

































ÁRIES (nascidos entre 21/3 a 20/4)

Prepare sua alma para emoções intensas, porque esta parte do caminho tende a ser como uma montanha russa, que provoca vertigem no momento menos esperado. Aproveite o embalo para colocar seus planos em andamento.

TOURO (nascidos entre 21/4 a 20/5)

Mantenha seus planos em sigilo, evite comentar qualquer coisa que o valha, porque todo e qualquer vazamento de informações será contrário aos seus interesses. Finja que anda de acordo com o que as pessoas pensam de você.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 a 20/6)

Talvez as pessoas com que você tenha de lidar agora não sejam as que escolheria, mas neste momento seria interessante você dar um tempo para ver o que elas têm para agregar. Simpatias e antipatias ficam para depois.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 a 21/7)

Nada de muito bom pode surgir da vida enquanto a alma se envolve em péssimos relacionamentos. Construir bons relacionamentos deveria ser a prioridade de todo e de qualquer ser humano, em seu nome e no nome da civilização.

LEÃO (nascidos entre 22/7 a 22/8)

Só priorize o que puder ser passado para a prática com rapidez, porque de teorias e hipóteses o mundo está cheio, e o momento atual não se resolve com narrativas, mas com aquilo que puder ser praticado de imediato.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 a 22/9)

Está ao seu alcance controlar o nível de ansiedade que sua alma sentir, porque esse sentimento infame que é a ansiedade, sempre estará por aí, espreitando, mas você pode, conscientemente, lhe dar a atenção que quiser.

LIBRA (nascidos entre 23/9 a 22/10)

Os bons relacionamentos não são necessariamente cheios de harmonia e sorrisos. Bons relacionamentos são os que servem para sua alma ter motivação de se aprimorar, de ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Aí sim!

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 a 21/11)

Agora é um daqueles momentos em que sua alma encontra a oportunidade de fazer alguns ajustes nos relacionamentos que considerar mais importantes. Esses ajustes não requerem discussão, mas diálogo. É por aí.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 a 21/12)

Esses fortes sentimentos que motivam você a tomar iniciativas hão de ser aproveitados para colocar em dia tudo que foi sendo deixado de lado no passado, por falta de motivação. Em primeiro lugar, arrume a casa.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 a 20/1)

É importante construir uma realidade na qual sua alma se sinta segura e confortável, porém, se isso vai consumir todos seus recursos intelectuais, emocionais e materiais, então algo errado estaria acontecendo.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 a 19/2)

O alívio é necessário, mas é passageiro também, porque logo a alma se envolve em novas encrencas, e nem sempre no bom sentido da palavra. A aventura é uma tentação na qual a alma humana cai sempre, porque positiva.

PEIXES (nascidos entre 20/2 a 20/3)

A vida não precisa ser uma bagunça, porque você precisa ter um cenário bastante sob controle, inclusive para que, agora, que novos e maiores assuntos estão à caminho, você possa transitar por tudo com naturalidade.