Monique Alfradique responde sobre aposentadoria como atriz após ‘Êta Mundo Melhor!’

Monique Alfradique, que está longe das novelas desde o ano passado, foi confirmada no elenco de Êta Mundo Melhor!, a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), que substituirá Garota do Momento, no horário das seis da Globo, em junho.

Na trama criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ela interpretará Tamires, prima de Clarice (Marianna Armellini), a antiga dona do Dancing, se tornará a nova administradora do local, e terá um caso amoroso com Vermelho (Gabriel Canela), personagem com quem a parente terminou a história original.

Além de Êta Mundo Melhor!, Monique Alfradique poderá ser vista, também, na TV por assinatura, no reality show Crush Animal, no Multishow, e Beach Life, do canal E!, ainda sem data definida de estreia. Com algumas experiências recentes na apresentação, a atriz abriu o jogo sobre a possibilidade de deixar a atuação de lado em definitivo.

"Eu amo essa minha vertente de apresentadora, tem sido uma experiência incrível! Mas também continuo totalmente dedicada à minha carreira como atriz", declarou ela, em entrevista ao site Heloísa Tolipan. "Acredito que vou seguir investindo nos dois caminhos igualmente, porque sempre me entrego 100% em cada projeto que abraço. E ambos me trazem realizações profissionais e pessoais muito importantes", disse Monique Alfradique.