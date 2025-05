Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (26/5)

TUDO CERTO, MAS...

Data estelar: Lua Nova em Gêmeos.

Devagar com o andor! Que a semana útil começa bem, mas com algumas armadilhas que precisam ser administradas com sabedoria, senão o que poderia ser muito bom acabaria se transformando em perdição.

Não queremos perdição! Queremos nos encontrar! E nos encontraremos no lugar onde se constrói o senso de comunidade e união, e a armadilha na pauta é justamente a de nos encerrarmos em nossas preocupações individuais para, imaginando que descobrimos a maneira de nos salvarmos individualmente, começarmos a semana útil tomando iniciativas e, cheios de fogo egoísta, esbarrarmos com o período de Lua Vazia que vai das 10h51 até 14h22 HBr e nossas iniciativas se voltarem contra nós.

Melhor começar este dia com serenidade, planejando bem os movimentos e só pondo as coisas em marcha quando a Lua Vazia tiver acabado.

































ÁRIES (nascidos entre 21/3 e 20/4):

Está tudo muito movimentado e sua alma pode aproveitar esse cenário para fazer vários testes, verificando a reação das pessoas ao que pareceria ser seu desejo. Aproveite a confusão para adquirir algumas certezas.

TOURO (nascidos entre 21/4 e 20/5):

Apesar de não se poder afirmar que esteja tudo sob controle, é importante você aliviar a tensão e andar por entre o céu e a terra com mais segurança, porque por pior que tudo resulte, ainda assim será bom para você.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 e 20/6):

Faça seu jogo, sem se importar com as incertezas que deixam sua alma insegura de se está fazendo o certo ou se, mais uma vez, anda se metendo em encrencas desnecessárias. Faça seu jogo, importa mesmo é avançar.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 e 22/7):

Quando a alma fica congestionada de tantas emoções que a atravessam, fica difícil interpretar direito o que se sente. Melhor continuar em frente com confiança e com a mão no coração, sem interpretar nada.

LEÃO (nascidos entre 23/7 e 22/8):

Os recursos humanos complicam tudo, porém, sem esses nada demais nem de menos poderia acontecer. Portanto, agora é o momento mais apropriado para você selecionar direito as pessoas que acompanharão você no futuro.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 e 22/9):

As circunstâncias ajudam você a progredir, mas é importante que você não fique esperando o progresso acontecer por si só, como passe de mágica, o que seria lindo, mas que você use seus recursos para fazer acontecer.

LIBRA (nascidos entre 23/9 e 22/10):

Teoricamente, está tudo a postos para você decolar e fazer seus projetos mais importantes avançarem. Tudo lindo na teoria, a partir de agora começa o teste da realidade, para ver como a teoria encaixa na prática.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 e 21/11):

A desconfiança trouxe você até este momento, em que algumas revelações surgem, porém, junto com as revelações surge também a percepção de que, na verdade, o que você desconfiava fala mundos ao seu respeito.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 e 21/12):

A inveja é inevitável, a alma humana é cheia de impurezas egoístas e anda sempre imaginando que o melhor aconteça aos outros. Os outros são você também, contribua com o sucesso alheio como se fosse o próprio.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 e 20/1):

Tudo é difícil antes de dar o primeiro passo, porque depois que você colocar tudo em marcha perceberá o quanto as coisas fluem sem grandes problemas ou adversidades. O negócio é dar o pontapé inicial, só isso.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 e 19/2):

No meio de todos os medos e apreensões que suspendem sua alma entre o nada e a eternidade dá também para contar com algumas certezas, as quais, mesmo inefáveis, alimentam o sagrado atrevimento de seguir em frente.

PEIXES (nascidos entre 20/2 e 20/3):

Olha, tem coisas que acontecem e tem coisas que a gente tem de fazer acontecer. Esse negócio de esperar uma grande virada de sorte tem seus benefícios, porém, os maiores benefícios resultam de você fazer acontecer.