Karin Hils, do Rouge, abre o jogo sobre bissexualidade: "Sempre fui aberta"

Karin Hils, atriz e cantora, conhecida por ter sido uma das vocalistas do extinto grupo Rouge, abriu o jogo sobre sua vida pessoal, e comentou acerca de sua bissexualidade.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que já sofreu muita pressão social e da família, e que sempre foi uma pessoa aberta. "Antes de namorar uma mulher, eu nunca tinha descartado a possibilidade disto acontecer na minha vida, porque eu me via olhando com outro olhar para uma menina, achando a beleza feminina algo encantador e isso me dava vontade de beijar na boca mesmo", disse.

"Eu me sentia atraída mesmo, o que que eu posso fazer? E eu gosto de homem também, o que que eu posso fazer?", questionou Karin Hils, que ressaltou sua percepção bem resolvida com relação a sexualidade.

"Sempre fui aberta"

"Sempre fui uma pessoa muito aberta e é tão bom eu me aceitar dessa maneira, é tão bom eu me sentir livre para amar e gostar de quem eu quiser. Tive duas namoradas, que estão entre as pessoas que mais me trataram bem. Mulheres lindas, inteligentes e que eu tenho amizade até hoje. Tive namorados também. Eu sou livre e não quero rotular, embora seja difícil. A gente vive um exercício diário de ressignificar as coisas e o rótulo, no meu caso, é uma delas", declarou ela.