A internet borbulhava de rumores: uma aparição especial? Um novo lançamento? Talvez a tão aguardada regravação de Reputation (Taylor’s Version)? Os Swifties estavam atentos, com a hashtag #ReputationTaylorsVersion circulando como um mantra de esperança coletiva.

Mas, como acontece nas melhores narrativas pop, o suspense terminou sem clímax. Taylor não apareceu, nenhum anúncio foi feito, nenhuma música nova foi liberada. Ainda assim, a simples antecipação gerou um fenômeno expressivo: um aumento considerável nos números de streaming do álbum Reputation, lançado originalmente em 2017.

De acordo com a Luminate, as 15 faixas do disco acumularam mais de 11,3 milhões de streams oficiais sob demanda nos Estados Unidos entre os dias 23 e 26 de maio, representando um salto de 14% em relação à semana anterior.

No próprio Memorial Day, data emblemática na cultura norte-americana, Reputation somou 2,4 milhões de plays — uma elevação de 29% em comparação com a mesma segunda-feira anterior.

Este movimento reforça a máxima que há anos acompanha Taylor: qualquer sinal, mesmo que não se concretize, é suficiente para mobilizar milhões de fãs e impulsionar sua obra nas plataformas digitais. Em outras palavras, a ausência foi mais barulhenta que muitas presenças. A reputação de Taylor Swift, afinal, continua irretocável — e lucrativa.

Taylor continua sendo uma estrela

Enquanto Taylor Swift movimentava os fãs pela expectativa, outro fenômeno tomava conta das redes, este mais imprevisível e, sem dúvida, mais cômico. A clássica faixa Soul Survivor, parceria entre Young Jeezy (hoje conhecido apenas como Jeezy) e Akon, lançada há vinte anos, voltou a dominar os streamings graças a um meme que viralizou no TikTok.

Tudo começou com a usuária Hadley (@localyerbafein), que compartilhou um vídeo no qual narra uma situação amorosa peculiar: um rapaz, com quem ela aparentemente tinha um flerte, respondeu a uma de suas mensagens perguntando… se ela assistia à série Suits. A resposta foi o suficiente para que Hadley encenasse um julgamento imaginário, terminando com a legenda “puta merda”, embalada, claro, pela trilha dramática de Soul Survivor.

O vídeo rapidamente se espalhou, alcançando 10 milhões de visualizações e quase 2 milhões de curtidas. A tendência foi adotada por milhares de outros usuários, que passaram a relatar, sob a mesma música, situações em que investiram em alguém e receberam respostas tão desastrosas quanto desmotivadoras — batizando a gafe de “Holy Airball” (algo como “bola de ar sagrada”, em referência a tentativas fracassadas).

Como resultado, Soul Survivor registrou mais de 3 milhões de streams oficiais nos Estados Unidos na semana encerrada em 22 de maio, dobrando a performance em relação à semana anterior. E tudo indica que os números seguirão em ascensão, à medida que novas “tentativas e erros” continuem sendo compartilhadas na rede.

Assim, enquanto Taylor Swift prova mais uma vez a força de sua base de fãs e do marketing não declarado, Jeezy e Akon surfam uma onda completamente nova, onde memes e nostalgia transformam clássicos do rap em trilhas sonoras de histórias cotidianas. E o pop segue seu curso: ora planejado, ora imprevisível, mas sempre viral.