Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (31/5)

ESTADO DE ÂNIMO

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Oferece à tua alma alguns momentos de regozijo e serenidade, ingressando intencionalmente no estado de ânimo despreocupado, quando nada pode te atazanar, porque mesmo que haja perrengues em marcha, tu não lhes prestas atenção e nem sequer lhes outorgas o valor de serem tão importantes quanto para que te perturbem.

Os estados de ânimo podem ser dependentes do que as circunstâncias mandarem, mas também podem ser fruto de decisões interiores, resoluções de tamanha magnitude que, na prática, não importa o que estiver acontecendo, teu estado de ânimo será independente e superior a tudo.

Neste momento, se tu decides adotar um estado de ânimo sereno e despreocupado, te garanto que terás todas as potências cosmogônicas trabalhando ao teu favor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

































ÁRIES (nascidos entre 21/3 a 20/4)

Busque satisfação e regozijo dentro de seu alcance, sem se estressar tentando encontrar algo que, por enquanto, não possa ser experimentado. Com certeza, há muitas coisas interessantes dentro do seu alcance.

TOURO (nascidos entre 21/4 a 20/5)

Seria ótimo se a vida pudesse voltar ao tempo em que tudo era mais simples, e as coisas aconteciam com ritmo lento. É impossível voltar atrás no tempo, mas é totalmente possível passar alguns instantes na simplicidade.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 a 20/6)

De vez em quando, como agora, é importante tomar uma atitude de desintoxicação das redes sociais e do celular, para, assim, sua alma poder se focar em assuntos que sejam realmente valiosos, deixando de se distrair.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 a 21/7)

Seguindo pela via que sua alma considerar mais segura, em todos os sentidos, você não apenas evitará estresse, como também definirá alguns assuntos que, nos tempos recentes, resistiram ao esclarecimento. É por aí.

LEÃO (nascidos entre 22/7 a 22/8)

Todo mundo quer prevalecer, mas nesta parte do caminho é a sua vontade a que precisa orientar o movimento. Portanto, cuide para que sua vontade seja feita, mas de uma forma a não atropelar a vontade alheia. Estratégia.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 a 22/9)

Quietude e sossego farão muito bem a você neste momento, porque nessas condições sua alma poderá refletir direito sobre os acontecimentos passados, e se projetar ao futuro com a devida confiança para seguir em frente.

LIBRA (nascidos entre 23/9 a 22/10)

Agora é um bom momento para reunir as poucas e boas pessoas com que sua alma se sente realmente à vontade, para ouvir o que elas têm a dizer a respeito do que acontece no mundo, e tranquilizar a alma com isso.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 a 21/11)

Quando a alma não está disposta a descansar, não há final de semana que possa decretar o descanso. Melhor seguir a voz da alma do que se obrigar a existir de acordo a ritmos que não são naturais de jeito nenhum.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 a 21/12)

A melhor maneira de transmitir uma ideia é você a adotar como prática cotidiana, porque assim você nem precisará de palavras, as pessoas verão em seu exemplo o que você realmente pensa, e o teor de suas ideias.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 a 20/1)

O desconforto pode ser benéfico, porque faz com que você não se acomode na situação e se motive a tomar iniciativas para retificar o rumo que as coisas andam tomando. Desconforto é ruim, mas também pode ser bom.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 a 19/2)

Se tiver algumas contas para ajustar nos relacionamentos, agora pode ser um momento interessante para tomar a iniciativa, porque tende a haver maior receptividade às suas críticas e demandas, porém, nada é garantido.

PEIXES (nascidos entre 20/2 a 20/3)

Sua alma não descansa, continua buscando oportunidades, escarafunchando na lata do mundo as potencialidades ocultas, para ver se consegue se engajar no negócio da China, ou num unicórnio, como chamam agora.