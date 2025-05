Ingressos para show da Katy Perry em Brasília serão vendidos a partir de quarta-feira (4/6)

Katy Perry viajou ao espaço com alimentos produzidos no Distrito Federal e marcou uma apresentação em São Paulo, no festival The Town (14/9) – o que não foi envolvimento o suficiente com o Brasil para a cantora. Nesta sexta (30/5), Katy anunciou mais dois shows da turnê The Lifetimes em Brasília e em Curitiba.

Nos dias 4 e 5 de junho, a pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes Santander que possuam cartões das categorias Private e Select. Entre os dias 5 e 6 de junho, a compra estará liberada para os demais clientes Santander. A partir de 6 de junho, os ingressos estarão disponíveis para o público geral, através do site da Livepass.

Quanto custam os ingressos para o show da Katy Perry?

Em Brasília – onde Katy se apresentará no dia 19 de setembro na Arena BRB Mané Garrincha – os ingressos para a pista têm valores a partir de R$ 550 (inteira) e R$ 275 (meia-entrada). A pista premium custa R$ 800 (inteira) e R$ 400 (meia-entrada). As cadeiras inferiores saem por R$ 550 (inteira) e R$ 275 (meia-entrada).

Os setores PIT A e PIT B têm os mesmos preços: R$ 1.350 (inteira) e R$ 675 (meia-entrada). O Pacote VIP 1 custa R$ 2.500 (inteira) e R$ 1.825 (meia-entrada), enquanto o Pacote VIP 2 tem valores de R$ 1.200 (inteira) e R$ 975 (meia-entrada).

Em Curitiba – 16 de setembro, na Ligga Arena – os ingressos para os setores PIT A e PIT B custam R$ 1.350 (inteira) e R$ 675 (meia-entrada). A pista premium sai por R$ 870 (inteira) e R$ 435 (meia-entrada), enquanto a pista comum tem valor de R$ 425 (inteira) e R$ 212,50 (meia-entrada).

A cadeira inferior custa R$ 620 (inteira) e R$ 310 (meia-entrada), e o setor VIP está disponível por R$ 860 (inteira) e R$ 430 (meia-entrada). O Pacote VIP 1 tem preço de R$ 2.500 (inteira) e R$ 1.825 (meia-entrada), e o Pacote VIP 2 sai por R$ 1.200 (inteira) e R$ 987,50 (meia-entrada).

Para adquirir os ingressos, quando disponíveis, basta acessar o site da Livepass nas datas indicadas.