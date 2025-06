Justin Bieber recebe críticas após fotos com cigarro suspeito ao lado do filho de 9 meses - (crédito: Reprodução/Instagram)

Justin Bieber voltou a ser alvo de discussões nas redes sociais após compartilhar fotos de um momento íntimo e descontraído com amigos e com seu filho de 9 meses, Jack Blues. O cantor, conhecido por sua relação próxima com os fãs, publicou registros em que aparece sem camisa e aproveitando um dia de lazer. No entanto, o que deveria ser um post leve rapidamente se tornou motivo de debate online.

Uma das imagens chamou especialmente a atenção do público: Justin aparece fumando ao lado de um amigo, aparentemente em um ambiente informal, e, em seguida, há outra foto no mesmo local com o bebê presente. Isso bastou para que internautas levantassem preocupações sobre a exposição da criança ao fumo. "Espero que não esteja fumando perto da criança", comentou uma usuária, expressando uma inquietação compartilhada por muitos.

As reações não demoraram. Uma crítica direta, que acumulou milhares de curtidas, ressaltava: "Não fume na frente do seu filho." Outra pessoa foi ainda mais incisiva ao alertar sobre os riscos à saúde infantil: "As crianças são particularmente vulneráveis a problemas de saúde devido à exposição ao fumo, incluindo cigarro e marijuana (pote)… Então… talvez considere isso. Você é pai, mãe ou responsável agora. Age como tal."

O episódio reacende um debate mais amplo sobre a responsabilidade de figuras públicas, especialmente pais, diante da exposição nas redes sociais. Embora Justin ainda não tenha se pronunciado sobre a repercussão, o caso reflete o olhar atento – e muitas vezes crítico – que celebridades enfrentam ao compartilhar aspectos de sua vida pessoal, principalmente quando envolvem seus filhos.